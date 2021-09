5 feriti tra cui una donna incinta nel violento scontro sul vialone

Caserta 27 Settembre 2021

Questa mattina verso le ore 11:30 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del Distaccamento di Marcianise è intervenuta in viale Carlo III nei pressi dello svincolo del comune di Marcianise per un’incidente stradale con due autovetture coinvolte. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare tutti gli occupanti dalle due auto e a dare supporto al personale sanitario giunto sul posto con un’autoambulanza. Cinque i feriti, tra cui anche una donna incinta. Successivamente i Vigli del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli per il loro recupero. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per stabilire le cause dell’incidente.