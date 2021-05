5 grammi di Cocaina e 17 di Hashish a casa . Arrestato 32enne che aveva anche 2.650 Euro in contanti

In San Felice a Cancello (Ce), i carabinieri del Reparto Operativo -Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Sarno (Sa), hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 32enne del luogo. I militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 5 gr. di cocaina, 17 gr. di hashish, la somma contante di € 2.650, ritenuti provento dell’attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. e