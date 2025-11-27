Si è svolta questa mattina, presso la sala convegni dell’ISISv“Galileo Ferraris” di Caserta, la conferenza stampa di presentazione

dell’evento “500 Gourmet – Il piccolo motore dei grandi sapori”,viniziativa nata in seguito a un incontro avvenuto durante la maratonavFlik Flok, organizzata dalla Brigata Garibaldi dal Colonnello DivPalo.

In quella occasione è maturata la collaborazione tra la DirigentevvScolastica Prof.ssa Fabiola Del Deo, il Col. Domenico Filippella,vcoordinatore regionale del FIAT 500 Club Italia, e l’imprenditorevMichele Piccolo, storicamente vicino a progetti culturali e socialivdel territorio.

L’evento vedrà protagoniste cinque squadre, ciascuna composta da una brigata di cucina e una brigata di sala. A ogni squadra sarà abbinato un colore iconico della FIAT 500 (bianco, verde, giallo, rosso corallo e nero) e ciascuna realizzerà un piatto ispirato alla propria vettura e abbinato a un vino selezionato.

Ogni piatto sarà poi presentato ai membri della giuria. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica

Prof.ssa Fabiola Del Deo, che ha ringraziato tutti gli ospiti

intervenuti:

«Noi ci teniamo a formare persone, uomini e donne capaci di responsabilità e di partecipazione attiva nella vita delle loro

comunità. Grazie per l’entusiasmo, per la passione e per tutto ciò che state facendo per questa scuola: un autentico impegno fatto di abnegazione, sacrificio e intraprendenza. Investire nel futuro dei nostri ragazzi significa costruire insieme una comunità che si nutre di relazioni autentiche. Grazie per la fiducia, grazie per la collaborazione, grazie per l’energia che avete portato.»

Testimonial e giurati dell’evento saranno la Lady Chef Rosanna Marziale e il Maestro pizzaiolo Sasà Martucci.

Durante la conferenza sono stati presentati i cinque piatti abbinati ai rispettivi vini e alle specifiche FIAT 500 che li rappresentano.

A partire da domani sarà possibile votare le creazioni sulle paginesocial dell’ISIS “Galileo Ferraris”.

Il 18 dicembre, la giuria decreterà il piatto vincitore, offrendoal pubblico la possibilità di degustare le proposte realizzate.