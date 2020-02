50enne di Casal di Principe arrestato per sequestro di persona a scopo di estorsione

CASAL DI PRINCIPE – I Carabinieri della Stazione di Casal di Principe (CE), unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in quel centro, hanno proceduto all’arresto per sequestro di persona a scopo di estorsione, di T. A. classe 70 pregiudicato di Arzano (NA).

L’uomo, per un presunto debito, avrebbe costretto la vittima, un trentatreenne di Casal di Principe, a salire a bordo della propria autovettura e giunto in Castel Volturno (CE) nei pressi di un laghetto, gli avrebbe legato al collo una corda alla cui estremità vi era fissato un grosso sasso, minacciando di farlo cadere in acqua.

Ottenuta la promessa del pagamento del debito, avrebbe riaccompagnato la vittima in Casal di Principe dove è stato bloccato dai carabinieri che nel frattempo avevano ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.