La movida violenta torna a far discutere: 3 giovani feriti ed una ragazza incinta colpita

Caserta. Ancora una notte di tensione nel centro di Caserta, quella trascorsa tra sabato 30 e domenica 31 Maggio, dove una violenta rissa ha coinvolto diversi giovani, per lo più minorenni, nelle aree della movida cittadina.

L’episodio si è verificato tra via Ferrante e le strade limitrofe, richiamando l’attenzione di numerosi residenti e passanti presenti nella zona.

Durante lo scontro, con lanci di bottiglie rotte, sedie e tavoli, due dei ragazzi coinvolti avrebbero riportato ferite alla testa, un altro avrebbe riportato la frattura del setto nasale mentre una ragazza in stato interessante sarebbe stata colpita all’addome durante la rissa. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di procedere con gli accertamenti medici necessari.

L’episodio ha generato momenti di forte agitazione in una delle zone più frequentate del centro cittadino durante il fine settimana.

Per riportare la situazione alla normalità sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che durante la serata di sabato vigilavano alla fine di via Mazzini e lungo corso Trieste, all’angolo con Via Vico.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare tutte le persone coinvolte nella colluttazione.

Tra gli elementi che potrebbero risultare utili alle indagini vi sono anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

L’accaduto riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle zone della movida casertana, da tempo al centro delle preoccupazioni di residenti e commercianti.

In molti da tempo chiedono un rafforzamento dei controlli nelle ore serali e notturne, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, quando il centro si riempie di giovani provenienti anche dai comuni vicini.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza registrato nel cuore della città, una situazione che continua ad alimentare il dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico e sulla necessità di prevenire nuovi episodi simili.