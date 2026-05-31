La Brigata bersaglieri “Garibaldi” al Raduno Nazionale dei Bersaglieri di Lignano Sabbiadoro.

La Brigata bersaglieri “Garibaldi” ha partecipato al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, svoltosi nella suggestiva cornice di Lignano Sabbiadoro, uno degli appuntamenti più sentiti e significativi per tutti coloro che condividono i valori, le tradizioni e lo spirito del Corpo dei Bersaglieri.

Alla manifestazione ha preso parte il Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Francesco Ferrara, accompagnato dal Sottufficiale di Corpo della Grande Unità 1° Luogotenente Alfonso Perrotta, dal Sergente Maggiore Ruolo d’Onore Pasquale Mele, insignito della Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito, e dal 1° Maresciallo Carmine Pedata, riconosciuto Vittima del Dovere.

La presenza dei due sottufficiali ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento, testimoniando i valori di coraggio, sacrificio e dedizione che contraddistinguono i Bersaglieri in ogni contesto operativo.

Pasquale Mele e Carmine Pedata furono infatti coinvolti nei tragici eventi verificatisi in Afghanistan nel 2012, durante una missione operativa a supporto della stabilizzazione del Paese. Le gravi conseguenze riportate in servizio non hanno mai scalfito il loro profondo senso di appartenenza all’Esercito Italiano e al Corpo dei Bersaglieri, del quale continuano a rappresentare un esempio autentico per le nuove generazioni di militari.

Nel corso della manifestazione, il Generale Ferrara ha avuto modo di incontrare numerosi bersaglieri in servizio e in congedo, sottolineando come il Raduno Nazionale costituisca un’importante occasione per rinsaldare il legame tra il Corpo, le comunità locali e tutti coloro che, con orgoglio, custodiscono e tramandano le tradizioni bersaglieresche.

La partecipazione della Brigata “Garibaldi” ha confermato ancora una volta il profondo legame che unisce i Bersaglieri di ieri e di oggi, accomunati dagli stessi ideali di servizio, lealtà e amore per la Patria.

Tra le migliaia di Fiamme Cremisi presenti a Lignano Sabbiadoro, la testimonianza del Sergente Maggiore Ruolo d’Onore Pasquale Mele e del 1° Maresciallo Carmine Pedata ha ricordato come il valore dei Bersaglieri non si misuri soltanto sul campo operativo, ma soprattutto nella capacità di affrontare le prove più difficili con dignità, determinazione e spirito di servizio, incarnando i più alti valori dell’Esercito Italiano.