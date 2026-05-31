Casagiove applaude i suoi giovani talenti: il “Summer Vibes Concert” conquista il pubblico

Una serata di musica, emozioni e partecipazione ha animato gli spazi antistanti la Chiesa di San Michele Arcangelo, dove sabato 30 maggio si è svolto il secondo appuntamento del “Summer Vibes Concert”, la rassegna musicale promossa dall’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” di Casagiove nell’ambito delle attività di fine anno scolastico.

Fin dalle prime note è stato chiaro che non si trattava di un semplice concerto scolastico. Famiglie, cittadini, docenti e rappresentanti delle istituzioni hanno risposto con entusiasmo, riempiendo l’area dell’evento e creando un’atmosfera di autentica partecipazione e condivisione.

Tra i presenti anche il Sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a un’iniziativa capace di valorizzare l’impegno, la creatività e le potenzialità delle nuove generazioni.

Protagonisti assoluti della serata sono stati gli studenti dell’Orchestra dell’I.C. “Moro-Pascoli”, che hanno regalato al pubblico un’esibizione intensa e coinvolgente. Sotto la direzione del Prof. Vilardo, con la partecipazione alla direzione del Prof. Martino, i giovani musicisti hanno dato prova di preparazione, disciplina e passione, raccogliendo applausi convinti al termine di ogni esecuzione.

Dietro ogni nota si percepivano mesi di studio, prove e sacrifici. Un percorso che ha permesso ai ragazzi di esprimersi con sicurezza e maturità, dimostrando come la musica rappresenti non soltanto un’esperienza artistica, ma anche una straordinaria occasione di crescita personale e umana.

L’appuntamento del 30 maggio rappresentava il secondo momento della rassegna “Summer Vibes Concert”, avviata con successo il 26 maggio presso la Chiesa di Santa Maria delle Vittorie. Un progetto che conferma l’impegno dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” nella promozione della cultura, dell’inclusione e della partecipazione attiva degli studenti alla vita della comunità.

Il successo della serata rappresenta anche il risultato di una progettualità educativa attenta e lungimirante. In tale contesto, un sentito apprezzamento va alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela Maccauro, per l’impegno profuso nel promuovere percorsi che valorizzano il talento, la creatività e la crescita umana degli studenti, rafforzando al contempo il legame tra scuola e territorio.

Un ringraziamento speciale va inoltre ai docenti, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, accompagnando e sostenendo i ragazzi lungo il loro percorso formativo.

La risposta della città è stata il riconoscimento più bello per questi giovani musicisti. Casagiove ha applaudito con affetto i propri ragazzi, che con talento, entusiasmo e dedizione hanno regalato alla comunità una serata da ricordare.

Più che un concerto, una testimonianza concreta di quanto la scuola, la cultura e i giovani possano rappresentare una risorsa preziosa per il futuro della città.

Per una sera, Casagiove si è ritrovata unita attorno ai suoi ragazzi. E quei ragazzi hanno dimostrato, con il linguaggio universale della musica, che passione, impegno e spirito di squadra possono trasformarsi in un patrimonio di cui un’intera comunità può andare orgogliosa.