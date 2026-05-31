La Galleria Aleandri Arte Moderna di Roma ospita la “Mostra di Luiteria e Concerto”

Riceviamo dagli organizzatori di “Liuteria e ARTE” e pubblichiamo.

Il prossimo 4 Giugno, presso la Galleria Aleandri Arte Moderna di Roma, a pochi passi da Piazza Venezia, si terrà un evento dedicato all’incontro tra liuteria artigianale e musica dal vivo. A partire dalle ore 17:00 saranno esposti strumenti realizzati da sei giovani liutai, con una selezione che comprenderà violini, chitarre classiche, liuti e strumenti barocchi e rinascimentali. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare il lavoro delle nuove generazioni di artigiani, creando uno spazio di dialogo tra costruzione dello strumento, ricerca sonora e performance musicale. Alle ore 19:30 avrà inizio il concerto finale, articolato in tre momenti musicali: violino solo, chitarra classica sola e un’esecuzione conclusiva in duo di violino e chitarra classica. L’evento si svolgerà negli spazi della Galleria Aleandri Arte Moderna, in via d’Aracoeli 7, nel centro storico di Roma.

Per informazioni e contatti: WhatsApp 3276242425 – Instagram: @amsoundworks