57ENNE IN LIBERTA’ VIGILATA TROVATO IN POSSESSO DI DROGA, ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio il 57enne originario di Napoli, in atto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, che nella serata di ieri, in Sessa Aurunca (CE), a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 51,26 gr. di hashish e 11,95 gr. di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la somma di € 125,00 in contante. Ad arrestare l’uomo sono stati i carabinieri della Stazione di Sessa Aurunca che lo hanno poi condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.