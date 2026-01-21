60 anni di musica. I Pooh arrivano alla Reggia

Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona, il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Venerdì 9 settembre 2026 i Pooh porteranno il loro live alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone, nell’ambito dell’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in prevendita dal 21 gennaio alle ore 14 su TicketOne e nei punti vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it

Sarà un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei POOH attraverso le loro straordinarie canzoni.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Il concerto dei Pooh a Caserta si aggiunge al cartellone dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che ha già annunciato diversi eventi, tra giugno e settembre, con grandi nomi della musica italiana. Attesi in piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta: Gigi D’Alessio, protagonista di 10 date (dall’8 al 21 giugno), Modà (25 giugno), Olly (3 luglio), Luché (11 luglio), Notre Dame de Paris (17,18 e 19 luglio), Gemitaiz (3 settembre), Negramaro (4 settembre), Caparezza (5 settembre), Fiorella Mannoia (7 settembre), Il Volo (8 settembre), Luca Carboni (10 settembre) e Claudio Baglioni (11 e 12 settembre).