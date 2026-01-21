Eventi

60 anni di musica. I Pooh arrivano alla Reggia

Nel 2026 si celebra il sessantennale dei POOH, la band che ha fatto la storia della musica italiana!

Di Redazione

Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona, il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Venerdì 9 settembre 2026 i Pooh porteranno il loro live alla Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone, nell’ambito dell’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in prevendita dal 21 gennaio alle ore 14 su TicketOne e nei punti vendita abituali. Info: www.friendsandpartners.it

 

Sarà un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei POOH attraverso le loro straordinarie canzoni.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

 

Il concerto dei Pooh a Caserta si aggiunge al cartellone dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che ha già annunciato diversi eventi, tra giugno e settembre, con grandi nomi della musica italiana. Attesi in piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta: Gigi D’Alessio, protagonista di 10 date (dall’8 al 21 giugno), Modà (25 giugno), Olly (3 luglio), Luché (11 luglio), Notre Dame de Paris (17,18 e 19 luglio), Gemitaiz (3 settembre), Negramaro (4 settembre), Caparezza (5 settembre), Fiorella Mannoia (7 settembre), Il Volo (8 settembre), Luca Carboni (10 settembre) e Claudio Baglioni (11 e 12 settembre).

 