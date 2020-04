600 EURO PER LE PERSONE CON DISABILITA’ PUBBLICATO L’AVVISO , DOMANDE FINO AL 13 MAGGIO

E’ on line sul sito del Comune di Caserta l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.

Il bonus di 600 euro rientra nelle misure previste dal Piano per l’Emergenza Socio-Economica Covid-19 della Regione Campania. In linea con gli indirizzi della Giunta Regionale, potranno partecipare al bando le persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (L. 104/92) anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito C1 (Caserta, casagiove, Castel Morrone, san nIcola la Strada). Potranno accedere al presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse anche i minorenni con disabilità, anche autistica certificata da struttura pubblica.

Non potranno partecipare:

Persone con disabilità inserite nell’elenco già trasmesso in Regione Campania a cura dell’Ambito territoriale perché già beneficiarie del bonus; Persone in possesso della sola certificazione di invalidità civile.

Non possono, inoltre, partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse:

Persone con disabilità che usufruiscono del Programma Home Care Premium: Persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente Persone con disabilità che usufruiscono del Programma “Dopo di Noi” (L. 112/2016) Persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura.

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, il bonus sarà erogato per ciascuna persona.

Il modulo allegato all’Avviso, compilato e firmato, dovrà essere presentato dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, esclusivamente in modalità digitale, e dovrà essere inviato al Settore Interventi di Tutela del Cittadino e Pubblica Istruzione del Comune di Caserta, entro il giorno 13/05/2020:

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE (ISEE socio-sanitario ai sensi dell’art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159).

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected] o chiamare al numero 0823 273679.