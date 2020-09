64enne perde la vita dopo essere stata investita

Mondragone – In località Pescopagano, frazione di Mondragone, ha avuto luogo l’impatto dalle conseguenze fatali per una donna residente a Castel Volturno.

P. A, 64 anni, sembrava fosse sul punto di attraversare la strada quando, poco dopo le 20,30 di ieri, è stata investita da uno scooter.

L’ impatto, improvviso e violento, l’ha trascinata per diversi metri sull’asfalto.

Alla guida del motociclo un uomo di origini straniere e residente a Castel Volturno. Rimasto anch’egli ferito, è stato ricoverato presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Inutili si sono rivelati i primi soccorsi prestati dagli automobilisti di passaggio, a cui sono poi seguiti quelli del personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso della donna.

La salma è stato trasferita al reparto di Medicina Legale dell’Ospedale Civile di Caserta per effettuare l’autopsia. Ad indagare in queste ore sulla vicenda i Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.