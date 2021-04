65enne coinvolto in un grave incidente trasferito all’ospedale di Caserta per cure mediche

PIEDIMONTE MATESE – Trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta l’uomo che pochi giorni fa fa è stato coinvolto in un incidente. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, un uomo di 65 anni e originario di Vairano Patenora è stato coinvolto in un grave incidente stradale e ha riportato diverse fratture su diverse parti del corpo. Inizialmente il 65enne è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese ed è stato ricoverato per fratture alla mano, costole e problemi ad un vertebra. Data la sua particolare situazione, i medici hanno deciso di trasportare all’ospedale di Caserta il 65enne per operare le cure mirate. In attesa di miglioramenti.