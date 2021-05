Oggi è il 4 maggio una data che sicuramente non è una qualunque sopratutto per i tifosi del Torino. Tutti ricorderanno il giorno in cui 72 anni 31 uomini persero la vita su un aereo, quello era il grande Torino capace di grandi imprese sportive. Quella squadra fu capace di vincere 5 campionati di fila ed anche una coppa Italia nel giro di 8 anni.