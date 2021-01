8 ore di black out nella notte a Maddaloni.

Nella scorsa notte, quasi certamente a causa del maltempo si +verificato un lunghissimo black- out nella periferia est di Maddaloni.

Le strade coinvolte, da u primo riscontro, sono state via Cucciarella, via de Angelis, gran parte di via Feudo e un tratto di via Ponte Carolino. Ma può darsi che anche altri abbiano subito interruzioni di corrente.

Il danno è stato ingente in un quartiere densamente popolato, con la corrente interrotta per un tempo così lungo.

Un triste risveglio nel giorno dell’Epifania. Nelle abitazioni i freezer ed i congelatori hanno smesso di funzionare, per cui tutti gli alimenti sono da buttare. Un danno economico per tante famiglie, molte delle quali avevano atteso con ansia i buoni – spesa per fare provviste ed ora si ritrovano di nuovo con le dispense vuote. Questo per ora, e nno siamo a conoscenza se ci siano altri tipi di danni causati da questo lungo buio

I residenti si stanno confrontando per attivarsi dal punto di vista legale, sperando in un risarcimento.