8 Ottobre serata dei big. A rappresentare Caserta Massimo Vecchione e il “ Monfortino”

Tutto pronto per quello che si può’ definire , senza nessun dubbio, l’evento dell’anno .Il prossimo 8 ottobre tantissimi big della musica si esibiranno a Scampia in un evento musicale- sociale senza precedenti.

La Kermesse si terrà’ nel cuore di Scampia e precisamente in Piazza Ciro Esposito . Fra i numerosi protagonisti della serata , all’ interno dell’ area eventi ci sarà’ il casertano Massimo Vecchione , Direttore artistico di “ Un’Estate da Belvedere”.

Ma non e’ tutto , all’ evento dell’ anno Caserta, oltre che da Massimo Vecchione, sarà’ rappresentata anche dal il “Monfortino “,unico sponsor casertano della manifestazione .

La Pizzeria , sita in via Giulia , ne ha fatta di strada . Nasce 15 anni dall’unione di Francesco Di Ceglie ed il suo fidato amico Fabio Russo . Nel 2016 diventa “ il Monfortino” , un piccolo locale con servizio di asporto, ma in pochi anni , grazie alla serietà’ e al lavoro dell’ intero staff , con più di 100 posti a sedere, diventa una delle pizzerie più’ rinomate della città’ . L’ otto ottobre prossimo la ciliegina sulla torta : “ Il Monfortino sarà’ l’unica attività’ commerciale di Caserta presente alla serata dei big.