80enne condannato a 14 anni e 3 mesi di reclusione per aver accoltellato a morte il suo “amico”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arrivata la condanna per F.P. 80enne accusato dell’omicidio di P.D.P. 90enne di Mondragone. I giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno condannato l’80enne a 14 anni e 3 mesi di reclusione. I capi d’accusa sono l’omicidio d’impeto con l’aggravante della crudeltà.

Sono state accolte parzialmente le tesi del difensore del 80enne e grazie all’opera del suo avvocato è stata ridotta la pena, inizialmente di 21 anni, a suo carico. Stando alla ricostruzioni delle parti in processo, l’80enne mentre discuteva con la vittima per antichi dissapori mai risolti si è recato presso la vittima e, con un’arma da taglio, ha colpito a morte il suo “amico”. Subito dopo, l’uomo ha lasciato l’abitazione della vittima ma è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri ai quali confessò il delitto