90 candeline, torta e spumante per il super Nonno

Macerata Campania. Pomeriggio indimenticabile quello appena trascorso dal signor Angelo Iasevoli. Il “giovane” nonno, noto ai compaesani per lo spirito goliardico e l’animo adolescenziale, ha infatti spento quest’oggi la sua novantesima candelina. Un traguardo davvero ragguardevole quello tagliato dall’uomo:in passato capo ferroviario presso la stazione di Gianturco (Na). Nemmeno il tempo incerto ha potuto frenare l’incontenibile entusiasmo dei circa 40 invitati che, accomodati ai tavoli all’aperto,con fragorosi applausi e brindisi collettivi hanno animato il ristorante Valentino, noto per essere delimitato dalle spettacolari colline del territorio di Formicola. I sorrisi dei commensali hanno fatto il resto, compensando l’assenza di canti e balli per rispettare le norme anticovid e ricambiando nel migliore dei modi l’allegria contagiosa del neonovantenne, che al termine del pranzo ha tenuto a ringraziare singolarmente i presenti ed in particolare i tre figli,i 7 nipoti e i,ben, 9 pronipoti. A lui e a tutti i suoi cari vanno le più sincere congratulazioni da parte dell’intera redazione di belvederenews.