Caserta – (Cronache Agenzia Giornalistica ) – 1 – maggio 20 – La scuola di Alta Formazione

Formed di Caserta, lancia un interessante corso On-line di Prevenzione Lavorativa per Covid 19 Fase 2 in sicurezza. Il corso, tenuto in presenza da un docente specialista in Rischio N BC R (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), mira a formare imprenditori, dipendenti e liberi professionisti su tutte le procedure da attuare per prevenire il contagio e la diffusione del Nuovo coronavirus nel proprio specifico settore lavorativo o professionale.

Gli obiettivi: Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di affrontare tutte le procedure da attuare per limitare il contagio e la diffusione da nuovo coronavirus, attuare le procedure di decontaminazione, utilizzare i materiali adeguati ed i dispositivi di protezione individuale. Sono destinatari tutti i lavoratori del settore terziario, supermercati, centri commerciali, punti vendita; artigiani e maestranze, liberi professionisti con attività aperte al pubblico; stabilimenti balneari, titolari di attività commerciali.

Il corso è articolato in una giornata di 8h di lezione online divise in 5h di teoria e 3h dimostrative. A richiesta è possibile tenere il Corso presso le Aziende per gruppi di massimo 15 persone. Il costo del corso è di € 100 + IVA verrà rilasciata certificazione del corso. Docente il Prof. Dott. Maurizio Cusimano, (con referenze altissime); con una Laurea in Professioni Sanitarie, Laurea in Ingegneria; Professore di Scienze Forensi e Criminalistica, Specialista in difesa e contrasto NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico); Corso di Formazione ed Aggiornamento Covid-19, Istituto Superiore di Sanità e Società Italiana Medicina d’Urgenza; Consulente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e Procura della Repubblica di Napoli.

Per ulteriori informazioni relative al Corso è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 alla Segreteria del Form ed: Tel.: 082 32 792 63 Cell: 392 9172 572 – 393 974 3680, Fax: 082 32 2 0975, E – mail: form [email protected] o visitare il sito internet W. W. W. formedcampania.com.