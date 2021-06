A.A.A. Arredamento offresi

Maddaloni. Riapre il mercatino dell’usato alle “Portelle” . Dopo solo qualche giorno di tregua il centro storico torna ad essere protagonista di sversamenti di ingombranti. Nelle strette stradine che si snodano verso i piedi della collina, in particolare in via S. Margherita sono, installazioni di pezzi di arredamento dismessi. Oggi tocca a materassi, divani e vetrine. Domani chissà.

Ovviamente, come di consuetudine, accuratamente posizionati davanti alla porta di accesso di locali in uso alla parrocchia.

Intanto il parroco non può accedervi per prelevare ciò che utilizza quotidianamente per le funzioni in chiesa.