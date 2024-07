A.A.A. Ricompensa per chi ritrova LUNA, sparita da mercoledì a Maddaloni

Maddaloni – Luna si è allontanata da casa in zona Pignatari (Maddaloni), mercoledì 10 luglio: è saltata nel giardino adiacente e, rincorsa da un altro gatto, è scappata via nei giardini circostanti. È femmina, sterilizzata, ha circa 2 anni: le zampe dal lato destro sono bianche e quelle dal lato sinistro tigrate, così come la coda e la testa, mentre il dorso è a strisce grandi, a tratti circolare, e ha il naso rosa. È molto docile e miagola spesso. Non si era mai allontanata: è abituata a vivere in casa, a contatto con gli esseri umani.

Se qualcuno l’avesse presa pensando che fosse una gatta randagia, per favore ci chiami: è abituata a vivere con gli altri gatti che sono qui, che sono la sua famiglia tanto quanto noi. Si sta cercando ovunque da 3 giorni. Chiediamo aiuto soprattutto nei pressi dei giardini zona Pignatari. Ma anche altrove. Potrebbe essere ovunque. Aiutateci cercando, diffondendo e condividendo questo articolo. Grazie !

Questo l’appello dei proprietari di questa gattina. Per favore chiunque la vedesse o ne abbia notizie, provi a metterla al sicuro e chiami allo 3203925095. DEVE TORNARE A CASA!