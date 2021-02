A.B.C.: nasce una nuova associazione. Ambiente, Bici e Cittadinanza Attiva le parole d’ordine

Maddaloni. 3 lettere, l’incipit dell’alfabeto, quasi come per dire cominciamo daccapo. Queste 3 lettere che fanno da sigla e nome alla nuova realtà associativa di Maddaloni sono le iniziali delle 3 parole -chiave sui cui essa si fonda. Le tematiche intorno a cui verterà l’attività e l’impegno di quanti vorranno aderire a questo nuovo progetto. E chi se non il fondatore e presidente Giuseppe Morgillo, poteva spiegarci meglio gli intenti:

“Da tempo ho capito che volontariato e associazionismo mi appartengono ed oggi è la realtà che più rappresenta il mio modo di vivere la città di Maddaloni, la nostra città. Grazie alla riforma del Terzo Settore le Odv possono non solo svolgere azioni di volontariato ma fare anche cittadinanza attiva, ( interagire con le amministrazioni, associazioni, comitati di quartiere etc) e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso con sei menti brillanti con cui condivido valori ed obiettivi.

Abc è un ente no profit, assolutamente apolitico, che si pone come obiettivo quello di contribuire, anche in sinergia con gli altri enti disseminati sul territorio, al miglioramento della vita quotidiana della nostra città.

Le lettere dell’acronimo stanno per Ambiente, Bici e Cittadinanza Attiva: i tre temi centrali della nostra azione che, se tradotti in impegno costante, riteniamo possano arrecare giovamento al vivere civile della nostra comunità. In tali direzioni, abbiamo già sottoposto al sindaco alcune proposte ed eventi che vogliamo promuovere sul territorio, di cui divulgheremo nei prossimi giorni.

Più in generale ABC cercherà di trasporre sul territorio comunale i valori dell’Agenda 2030 declinati in 17 obiettivi che i 193 paesi dell’Onu si sono autoimposti di perseguire avendo come stella polare la sostenibilità ambientale del pianeta.

Questa di oggi è la presentazione dell’ o.d.v. “Associazione in Movimento a. b. c.” alla cittadinanza, ( per via dell’ emergenza siamo costretti a farlo così) ma anche e soprattutto un appello a quanti sensibili e interessati a queste tematiche vogliano essere parte attiva di questo progetto, volto a migliorare la nostra comunità e noi stessi, affinché trascorrere il tempo libero nella nostra Maddaloni ritorni ad essere una piacevole consuetudine. Il tesseramento è già iniziato ed è rivolto a chiunque abbia voglia di progettare, collaborare, condividere, socializzare e contribuire fattivamente alla realizzazione delle finalità dell’ Associazione in Movimento a. b. c.. Vi aspettiamo ansiosi e fiduciosi per iniziare a lavorare insieme.”

Sette giovani hanno dato vita a questo bellissimo progetto, ma hanno bisogno di altre persone, altre risorse e una di quelle puoi essere proprio tu che stai leggendo.

Metti Like alla pagina e partecipa anche tu per un mondo più green!