A bordo della sua moto, si scontra con auto. Gravi le condizioni di un casertano

E’ di Santa Maria Capua Vetere il 28enne ricoverato a Roma in gravi condizioni. L’ uomo dopo aver trascorso una giornata a Gaeta si apprestava a tornare a casa a bordo della sua Ducati . Per cause ancora in fase di accertamento la moto si è scontrata violentemente con una Fiat Punto e in seguito all’ urto l’ uomo è letteralmente sbalzato in aria ed è sbattuto al suolo.

Immediatamente si sono attivati i soccorsi . Sul posto i medici del 118 che hanno provveduto a trasportare entrambe le persone coinvolte all’ ospedale.