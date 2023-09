A Calvi Risolta il cuore vecchio del Podismo StraCales: Lamachi e Trinchillo sul podio

Straordinario evento podistico a Calvi Risorta che ha visto fra veri atleti tantissima gente comune impegnarsi a seguire l’intero percorso con determinazione, tradizione che si rinnova con il gesto sportivo da anni, un appuntamento che unisce famiglie intere di Calvi. Giusto sottolineare che per i caleni non è una competizione ma bensì una vittoria collettiva più grande ancora “la felicità” di essere scesi in strada con il senso di condivisione. Tutto è iniziato alle ore 18.00 dal Parco Caleno, una scia colorata di 600 podisti di tutte età ha vivacizzato il pomeriggio ancora caldo dell’appuntamento organizzato dalla Atletica Cales. La gara competitiva di 8 km con egida ASI ha contato alla fine sulla linea di arrivo 350 podisti di cui 55 donne. L’atleta della Podistica Normanna Abdelkebir Lamachi con 27 minuti e 33 secondi di gara si assegna la vittoria in assoluto, a pochi secondi dal primo Lorenzo Ventrone e Gennaro Betti. Al femminile Anna Trinchillo è la vincitrice della gara in rosa in 39° posizione dell’ordine di arrivo, 33’45” il tempo impiegato per chiudere la distanza risultata tecnica ma non facile. Seguono per il secondo e terzo posto Annamaria Capasso e Katiusca Capua. La conclusione della manifestazione si è protesa fino a tarda sera nell’ampio spazio di verde del parco con degustazioni e sano divertimento di aggregazione, ha presentato Anna Nargiso.

Primi cinque atleti/e al podio.

maschi

1 LAMACHI ABDELKEBIR – PODISTICA NORMANNA 27:33

2 VENTRONE LORENZO – FELIX RUNNING 27:36

3 BETTI GENNARO – ATLETICA RIARDO 28:03

4 FARINA ANTONIO – TIFATA RUNNERS CASERTA 28:17

5 MIGLIACCIO VINCENZO – MONDRAGONE IN CORSA 28:24

donne

1 TRINCHILLO ANNA – INTERNATIONAL SECURITY S. 33:45

2 CAPASSO ANNAMARIA – AMATORI VESUVIO 34:19

3 CAPUA KATIUSCIA – ATLETICA SAN NICOLA 35:09

4 PICCIRILLO GIROLAMA – TIFATA RUNNERS CASERTA 36:42

5 CARICCHIO FILOMENA – TIFATA RUNNERS CASERTA 37:32