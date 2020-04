A CAPUA DEI SEI CONTEGIATI, TRE GUARITI E TRE ALL’ULTIMA FASE DI CURA.

DI DINO MANZO

Capua 17/04/2020 Dall’ultimo comunicato del 16 cm.. del Sindaco di Capua Luca Branco , apprendiamo notizie molto confortante .Infatti come da titolo si capisce che nella città storica denominata la Regina del Volturno ,si incomincia a respirare aria di perfetta guarigione riguardante alle sei persone risultate infette di coronavirus. A tal proposito formuliamo i nostri più affettuosi auguri di ottima definitiva guarigione ai sei assistiti ,effetti di contagio. Inoltre la Fascia Tricolore della Città rivierasca ci informa che da oggi, inizia una vera e propria totale pulizia di marciapiedi piazzette ecc ,con un totale taglio delle erbe. Mentre già da ieri sera è in atto una totale disinfezione da parte dell’asl ,fatto, già programmato in precedenza e che non ha niente a chè vedere con il corona virus. Ovviamente, come ricorda Il Primo Cittadino di Capua, si sta programmando una totale disinfettazione per l’intera citta compresi tutti i luoghi pubblici in modo da essere preparati ad affrontare con più serenità la famosa fase due.

A tal proposito riportiamo integralmente le parole del Sindaco di Capua ,Architetto Luca Branco”: Stiamo cercando in tutti i modi di chiudere questa prima fase con la risposta alimentare ed avviare la seconda fase, rispetto alla quale, stiamo progettando un recupero delle singole persone con corsi di formazioni e con un reintegro nelle attività lavorative. E’ un lavoro molto complesso , siamo una città solidale che stà veramente trovando il meglio di sè per questa avventura.” Con l’auspicio che tutto possa risolversi nel migliore dei modi ,auguriamo buon lavoro a tutti lanciamo un ennesimo appello all’intera cittadinanza di rispettare integralmente le norme emanate dal governo centrale, regione Campania e Comune di Capua. La posta in gioco è” LA PROPRIA VITA E QUELLA DI TANTI ALTRI”.