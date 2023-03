A Capua la presentazione di una sezione dell’ANPI

Capua-Sabato 11 marzo alle ore 18.00, nella splendida cornice di Palazzo Fazio in via Seminario 12, sarà presentata la sezione di Capua dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. La sezione porterà il nome, nel centodecimo anniversario della sua nascita, della concittadina Margherita Troili, partigiana, antifascista e femminista. All’inaugurazione saranno presenti il Presidente provinciale Anpi Caserta Agostino Morgillo, il Responsabile Anpi nazionale per il Sud Vincenzo Calò, la famiglia di Margherita Troili e tutte le associazioni che operano sul territorio di Capua e si riconoscono nei valori costitutivi dell’Anpi.

Saranno, inoltre, presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, che hanno dato la loro forte adesione alla costituzione della sezione. La sinergia tra Anpi e l’Amministrazione Comunale fornirà un valido contributo alla realizzazione del Protocollo d’Intesa promosso dal Comune di Caiazzo per l’attuazione della “Rete dei Comuni della Provincia di Caserta per non dimenticare le stragi nazifasciste nell’ottica della riconciliazione italo-tedesca in un’Europa unita”, nell’ottantesimo anniversario della Strage di Caiazzo del 19 ottobre 1943.

L’apertura di una sezione Anpi a Capua è un atto che contribuisce a rendere giustizia e memoria a tutti coloro che hanno combattuto e partecipato alla Resistenza e che hanno perso la vita per i diritti e per le libertà di cui oggi godiamo. Capua è dal 2003 Città Medaglia d’oro al valor civile, nodo strategicamente importante di comunicazione in Terra di Lavoro durante il conflitto; fu oggetto del bombardamento del 9 settembre 1943, che causò la perdita di millesessantadue persone e la distruzione quasi totale del suo abitato, nonché terra generosa che offrì un fondamentale contributo alla guerra di liberazione con la costituzione dei primi nuclei partigiani e, per questo, oggetto di feroci e cieche rappresaglie da parte delle truppe tedesche, come l’esemplare esecuzione che fu inflitta dall’invasore a Carlo Santagata, per sempre ragazzo, il 5 ottobre 1943.

Crediamo che la memoria storica debba essere sempre momento di perenne riflessione su quanto preziose siano state e continuano ad essere le conquiste di libertà nate con e dalla Resistenza, dalle quali è nata la nostra stessa Costituzione, ispiratrice di tutti quei valori di civiltà e progresso che soli possono assicurare futuro e dignità di un Paese. Il ruolo di una associazione come l’ANPI è quindi sempre attuale: vigile sentinella di democrazia, di libertà e rispetto dei valori costituzionali; strumento di azione pedagogica e di orientamento, specie per le nuove generazioni, sin troppo disorientate e distratte dalla dimensione dell’effimero e del totale disimpegno nei confronti di ogni istanza sociale, civile e politica; presidio di democrazia nel coltivare la memoria e ricordare i valori e gli ideali della Resistenza, che lottò e sconfisse la dittatura nazifascista e generò quella Costituzione che rappresenta il frutto più alto e allo stesso tempo intimo della lotta partigiana.

In un periodo in cui il fascismo sta riprendendo piede in molti paesi del mondo, l’Anpi si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, che rappresentano una minaccia per la nostra società e per i nostri valori democratici. La sezione dell’Anpi di Capua sarà aperta a tutti coloro che condividono questi valori e che desiderano impegnarsi per la difesa della libertà e della democrazia. Vi aspettiamo sabato 11 marzo a Palazzo Fazio.