A Carditello viaggio tra cibo, vino ed arte

Nunc est… Campania Felix. Questo il suggestivo nome dato all’evento che si terrà sabato 25 luglio nello splendido scenario del Real sito di Carditello. Un connubio tra percorso di degustazioni enogastonomico immersi in uno dei siti simbolo della nostra terra e della nostra storia, unico nel suo genere per valore e bellezza. Con la collaborazione di Coldiretti lo chef Umberto Ventriglia vi guiderà in modo sapiente in questo viaggio sensoriale e degustativo.

Tutte le info per prenotare si trovano nella locandina allegata.