“A Casa di Lucia” la presentazione del libro Una vita per l’Arte

Di Ilenia Liguori

Nel tardo pomeriggio di ieri , sabato 15 aprile, all’interno dello Sweet Lounge bistrot sito in Briano frazione di Caserta, l’associazione “A casa di Lucia” ha tenuto la presentazione del libro “Una vita per l’arte” di Rosario Sprovieri .

Ad arricchire l’appuntamento, non solo l’esposizioni delle opere del pittore Sergio Ceccotti ma anche una lectio sul significato dell’arte nella nostra società da parte del Professore e storico d’arte Francesco Gallo Mazzeo.

Come sempre gli appuntamenti dell’associazione “A casa di Lucia” si distinguono per la bellezza e la profondità dei temi affrontati dai quali non si può non attingere a piene mani .