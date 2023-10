A CASAGIOVE IL PROGETTO ANZIANI AL CENTRO: “UN PARIMONIO DI SAPERE E DI VALORI”

Ieri 17 ottobre gli anziani del centro polivalente della Città sono stati protagonisti di un incontro destinato a definire i contenuti del progetto “Anziani al Centro”.

Grande entusiasmo e altrettanta attenzione dell’Amministrazione Comunale per la terza età.

Durante l’incontro sono state illustrate le numerose iniziative che si intendono concretizzare, con loro e per loro, quali: Convenzione con l’Università della terza età; eventi culturali collegati; attività ricreative e di solidarietà: attività destinate alla prevenzione e alla salute fisica quali soggiorno termale, corsi di ballo, ginnastica dolce ed altro

Sull’argomento è intervenuto il Sindaco Giuseppe Vozza che ha dichiarato: “Gli anziani rappresentano una risorsa preziosa e fondamentale per la nostra comunità; ognuno di loro porta con se una vasta esperienza di vita, saggezza ed è una connessione importante con la storia e le tradizioni della comunità casagiovese. Con la loro saggezza ed esperienza gli anziani hanno vissuto molte esperienze e hanno affrontato sfide che possono fornire preziose lezione di vita alle generazioni più giovani. Loro sono i custodi delle tradizioni culturali, religiose e sociali della comunita. Mantengono viva la cultura locale attraverso racconti, celebrazioni e pratiche tramandate di generazione in generazione. Nonostante l’esperienza e la saggezza, gli anziani possono anche portare nuovi idee e prospettive alla comunità. Possono essere fonte di ispirazione per l’innovazione e il cambiamento positivo. – II Sindaco ha concluso dicendo – In definitiva, gli anziani di Casagiove sono una risorse preziosa che arricchisce la tessitura sociale e culturale di una comunità. E importante riconoscere e valorizzare il contributo che possono dare e creare un ambiente che favorisca il reciproco rispetto e l’apprendimento intergenerazionale.