A Casal di Principe, con i lavori di riqualificazione dello stadio oltre al calcio riparte anche l’Atletica

CASERTA: Stadio Angelo Scalzone – Il comunicato

Casal di Principe. Prossimo al traguardo i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di Casal di Principe intitolato ad Angelo Scalzone (oro olimpico 1972 nel tiro a volo) iniziati a giugno 2020. L’impianto sportivo dotato di un campo di calcio centrale, e tribuna coperta per circa 4 mila posti complessivi con i lavori di ammodernamento la struttura sportiva oltre ad avere un nuovo look sarà più funzionale per le varie attività sportive, lo stadio casalese a lavori ultimati sarà vanto e fiore all’occhiello in terra di lavoro, nel rinnovamento, in corso d’opera il rifacimento totale della pista a otto corsie di atletica leggera, uno spazio importante se si considera i giovanissimi che praticano lo Sport dell’Atletica Leggera, un numero sempre più crescente grazie alle tante società sportive sparse in tutta la provincia di Caserta, alla volontà di tecnici e istruttori e per l’impegno profuso in questi anni dal Comitato Provinciale Fidal portato avanti dal Prof. Bruno Fabozzi, oggi Presidente della Fidal Campania. Complimenti a chi è stato capace di fare tanto, con l’applauso di tutti a taglio del nastro.