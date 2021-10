A Casal di Principe torna VIII edizione della Run Lab

Mercoledì 13 ott.2021 Comunicato di: Peppe Sacco

Caserta. La cittadina di Casal di Principe, dopo il forzato stop di un anno, il prossimo 17 ottobre ripresenta la gara podistica sulla distanza di 10Km. La Run Lab società organizzatrice Presieduta dall’Avvocato Agostino D’Alterio da appuntamento nella “Piazza Villa” Questa ottava edizione di sport con “la Corsa su Strada” Vive già ricche novità che uniscono ”territorio, frazioni, istituzioni, forze produttive e associazioni con un unico intento quello di garantire la capacità di promuovere e rendere visibile l’evento a vantaggio della Città. In tema di Sport cambiano alcune notizie che si leggono nella locandina affissa in Gestione Gare Podistiche. Oltre alla norma di procedura da adottare prima durante e dopo la manifestazione, il percorso di gara si svilupperà prettamente per le vie di Casal di Principe due saranno i giri che somma la distanza dei 10 chilometri. La partenza e fissata per le ore 8.30 sarà data davanti al sacrato della chiesa edificata prima dell’anno mille “Maria SS Preziosi” massimo numero di partecipanti 500 unità. Nelle curiosità si annota: darà il via alla competizione il primo cittadino il dott. Renato Franco Natale. La cronaca della passata edizione (2019) ricorda la bella vittoria del ucraino Marek Adam con il tempo finale di 33’07, tra le donne l’affermazione della napoletana Ela Stabile con 40’34”. Anche questa edizione gode del Patrocinio dell’Ente Comune di Casal di Principe, con l’egida del CONI e dell’ACSI. Presenta l’evento Martina Amodio.