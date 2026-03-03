A Caserta “ADDA PASSA’ ‘A NUTTATA”

Sabato 7 marzo alle ore 20:30 e domenica 8 marzo alle ore 19:00, al Piccolo Teatro Cts di via Louis Pasteur a Caserta, torna in scena Angelo Callipo con un nuovo spettacolo dal titolo ADDA PASSA’ ‘A NUTTATA; spettacolari imprese e ragionevoli dubbi di Sancio Pancia fido scudiero di e con Angelo Callipo. Queste le note di regia: Don Chisciotte uno, nessuno e centomila: giustiziere di mulini a vento, unico possessore dell’elmo di Mambrino, folle innamorato di se stesso, dell’amore e di Dulcinea, cavaliere e spadaccino. Tutto questo si sa. Ma. C’è un ma. C’è il rovescio della medaglia, c’è la realtà che ci strappa dai sogni, c’è la banalità che accompagna la nostra vita molto più di centomila imprese. C’è insomma Sancio Pancia. Generoso, onesto, paziente. Una vita all’ombra del suo cavaliere, di quell’eroe che non si è mai avuto il coraggio di essere. E così Sancio Pancia si trasforma in una balia della memoria, dei ricordi, delle avventure di un tempo che fu, ma che proprio lui stesso alla fine vorrà con tutte le sue forze che torni ancora. Perché per imparare a sognare a volte può volerci anche la vita tutta intera. Ed è proprio la ricerca spasmodica della contaminazione tra realtà e sogno, forse la più improbabile di tutte le magie, che rende possibile immaginare un Sancio Pancia nato all’ombra del Vesuvio, l’unico luogo dove ciò che non è può sempre diventare…

