A Caserta arriva il Museo del Mattoncino. Un viaggio nel mondo delle colorate costruzioni per grandi e piccini

Caserta. Arriva a Caserta il Museo del Mattoncino. Il gioco delle costruzioni rimane tra i più amati dai bambini di ogni generazione, affascina con le forme ed i colori dei pezzi e aguzza l’ingegno. Ognuno di noi, non solo da bambino, ha fatto volare la fantasia e creato oggetti componendo i pezzi nei modi più disparati . E grazie alla passione del casertano Giovanni Vaccaro, adulti e bambini potranno tuffarsi in questo mondo emozionante con una visita al museo e la partecipazione a laboratori dedicati. La mostra museo aprirà i battenti sabato mattina 12 giugno. L’inaugurazione ufficiale con ospite la dott.ssa Antonella Carabelli, esperta ed appassionata del settore, ci sarà domenica 13 giugno alle ore 18.00

Giovanni e la sua straordinaria collezione, con pezzi che custodisce fin dalla sua infanzia, vi aspettano per farvi passare ore liete e spensierate all’insegna di un giocattolo “quasi eterno” che nell’immaginario collettivo è presente da oltre 60 e non accenna ad “invecchiare”.

Una mostra assolutamente inedita nel panorama degli eventi dedicati ai famosi mattoncini colorati, che sarà allestita nell’ Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” in Via Roma, 73 – Caserta

Grazie alla passione e allo spirito collezionistico di Giovanni Vaccaro il visitatore sarà “preso per mano” e accompagnato in un viaggio storico-cronologico, dalla nascita con i primi oggetti in legno fino ai giorni nostri con i set più iconografici della storia del Brand. sPer accedere è obbligatoria la PRENOTAZIONE on – line al sito:

https://museodelmattoncino.info/

Le visite saranno programmate co accessi scaglionati ogni 10 minuti.

Per ulteriori informazioni si può contattare il sig. Giovanni Vaccaro al n. 328 90 55 218 o inviare una mail a: [email protected]

Nei due fine settimana 12/13 e 19/20 Giugno l’accesso sarà possibile per l’intera giornata, mentre da Lunedì 14 a Venerdi’ 18 Giugno il museo sarà aperto solo di pomeriggio

Le attività presenti sono il Museo, con accesso a gruppi con guida, l’area Giochi con la presenza di volontari e il mercatino di prodotti LEGO nuovi e usati. Il costo del biglietto di ingresso, di valore davvero simbolico, sarà possibile recuperarlo con sconti presso gli esercizi convenzionati, con una sorta di cashback.

Obiettivo della mostra è raccontare alle nuove generazioni, con dovizia di particolari, aneddoti e curiosità, la nascita e l’evoluzione di uno dei giocattoli più famosi al mondo. Mentre per le generazioni più “mature” fare un tuffo nel passato, tra ricordi di vita con fratelli e sorelle e/o genitori e nonni, a giocare in casa su un tappeto con a disposizione solo un fustino di detersivo colmo di mattoncini con pochi colori e pezzi assortiti.

Al pubblico più attento e appassionato non mancheranno gli spunti di riflessione sull’evoluzione che hanno subito i set LEGO nel corso del tempo, andando a modificarsi e migliorarsi sempre più sia nell’assortimento dei colori che soprattutto nello stile e nel design. Molte sono le serie, vere e proprie “pietre miliari”, che nel corso dei 60 anni di vita sono nate con uno stile semplice ed essenziale e cresciute via via raggiungendo sempre più un aspetto più colorato e una struttura più elaborata. (Castelli, Navicelle spaziali, Navi dei pirati, ecc.) A tale riguardo potranno ammirare, in una sequenza “evolutiva” alcune prestigiose collezioni messe a disposizione per l’occasione da collezionisti italiani.

Presente all’interno anche un’Area Giochi dedicata a coloro che vorranno prendersi del tempo per dare sfogo alla propria creatività o per lasciare i propri bimbi nelle mani dei volontari di “Brickanti” – Mattoncini al Sud” e godervi in pace e serenità la visita guidata.

Si garantisce il rispetto delle prescrizioni per il contenimento della pandemia COVID con sanificazione dei locali, evitando assembramenti e raccomandando di indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e sanificazione delle mani all’ingresso.