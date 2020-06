A Caserta continua L’ odissea delle strade al buio

Caserta. Continua il mistero dell’illuminazione pubblica in città’. Da giorni ormai Via Buccini ,Via De Gasperi E Via Cornacchia sono totalmente al buio.

Per onore di cronaca e’ giusto sottolineare che a Caserta quello dell’illuminazione a strade alternate e’ un problema eterno che nessuna amministrazione e ci riferiamo almeno alle ultime due ha saputo mai risolvere.

Siamo tornati sull’argomento per le numerose segnalazioni arrivate da parte dei residenti i quali si sono detti stanchi di non avere voce in capitolo , di non essere ascoltati ma solo interpellati al momento del voto.

Di seguito uno dei tanti messaggi pervenuteci in redazione : “ Salve, sono residente in via De Gasperi dove l’illuminazione pubblica e’ spenta da giorni. E’ triste che io debba segnalare il problema ad un giornale e non ad un’amministratore ma ,visto l’assenza totale di quest’ ultimi , faccio di necessita virtù. Grazie per tutto quello che potrete fare.