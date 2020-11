Di Anna Fiorillo

Caserta- Nella giornata di oggi 17 novembre 2020 all’accensione dell’illuminazione pubblica dalle ore 17.00 in alcune aeree di caserta è venuta a mancare.

Le zone mancanti di luce comprende tutta l’area di Piazza Pitesti (zona Buon Pastore), in alcune aree di Via Maria Giuseppe Bosco e in via Michele Ruta (zona mercato) proseguendo per la frazione di Casolla.