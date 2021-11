A Caserta , in Via San Carlo ,inaugura HABIBI nuovo locale di cibo etnico

Caserta – Stasera, venerdi 12 novembre 2021, sarà inaugurato in Via San Carlo n.40 il ristorante-pub Habibi. Una vera e propria novità enogastronomica per la Città di Caserta. Habibi che, come ha spiegato Abdel ,uno dei soci proprietari del locale,in Arabo significa mio amore mio caro, mia cara.

“Veniamo da alcuni anni di esperienza – ha dichiarato Abdel -avendo già gestito un locale di cibo etnico. Offriamo alla nostra clientela prodotti enogastronomici tipici di tutte le parti del mondo.

Habibi offre , a chiunque vorrà provare ,sia il servizio di somministrazione all’ interno del locale che quello di asporto.