Caserta. Da qualche giorno è in giro per la citta’ il noto attore Napoletano Vincenzo Salemme . Non si tratta di una gita , Salemme infatti è alle prese con la registrazione di un nuovo film ” Con tutto il Cuore” . Alcune parti dello stesso le stanno girando presso la Clinica S. Anna di via Roma.

Il film vede come protagonisti principali oltre allo stesso Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio e la partecipazione di Maurizio Casagrande.