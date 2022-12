A Caserta le fioriere “ prendono vita”( FOTO)

A Caserta le fioriere ‘prendono vita’. Sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione ed incremento dell’arredo urbano dislocato nel territorio comunale del Capoluogo. Gli interventi hanno preso il via la scorsa settimana ed hanno riguardato l’innesto di nuove essenze arboree all’interno delle fioriere.

Intanto i lavori proseguono spediti, in particolar modo nel centro storico, dove si sta provvedendo al recupero, al restyling e al riposizionamento delle fioriere esistenti per ridare ‘anima’ ad una zona in cui insistono numerose attività commerciali. Entusiasta l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo che spiega: “E’ partito il restyling delle fioriere in Piazza Dante, Via Mazzini, Piazza Duomo e Piazza Vanvitelli. Nei prossimi giorni, invece, gli interventi saranno eseguiti in Via Crispo, Via San Giovanni, Via San Carlo e nei punti strategici della città”.

“Si tratta di un progetto di 50.000 €, fortemente voluto anche dalla consigliera comunale Daniela Dello Buono, messo in campo per restituire decoro alla nostra città – aggiunge l’assessore Marzo – Naturalmente stiamo lavorando ad ulteriori interventi di riqualificazione dell’arredo urbano, che contiamo di avviare nei prossimi mesi. Il mio appello va alla cittadinanza affinché siano assolutamente evitati atti di vandalismo. Ciò nel rispetto del decoro urbano e dell’ambiente. Caserta è la nostra casa e abbiamo l’obbligo di renderla bella ed accogliente”.