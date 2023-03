A Caserta le riprese nei prossimi giorni de “L’Amica Geniale”

CASERTA – L’Amica Geniale 4 chiude la serie tv nata dalla penna di Elena Ferrante e prodotta da Fandango, The Apartment Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment, in onda nel 2024.

Alcune modifiche alla segnaletica stradale, però, saranno causate dalle riprese, che si terranno da domani, il giorno uno e il giorno due marzo. Attraverso un’ordinanza della Polizia Municipale, firmata dal comandante Luigi De Simone, è stato ordinato il divieto di sosta con rimozione tramite carro attrezzi, valido per ogni categoria di utenza, sul lato destro dell’attuale direttrice di marcia del tratto di Corso Trieste, tra via Gasparri e Piazza Dante.