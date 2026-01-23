A Dimora Storia il thriller geopolitico di Paolino Cantalupo

Venerdì 30 gennaio, alle ore 19.00, Dimora Storia, presso Villa D’Afflitto già Lufrano (via Enrico Pessina 73), a San Giorgio a Cremano, ospiterà la presentazione del libro “L’enigma del desiderio” di Paolino Cantalupo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Marco De Paola Cuori in Azione & Friends, nell’ambito delle attività dedicate alla diffusione della cultura e al coinvolgimento della comunità.

Il romanzo è un thriller psicologico e geopolitico di ampio respiro, ambientato tra New York, il Mediterraneo Orientale e l’Africa. Protagonista della storia è Adham, docente di psichiatria, costretto a fare i conti con un passato irrisolto quando il fratello Orion viene accusato di omicidio. Nel tentativo di dimostrarne l’innocenza, Adham si ritrova coinvolto in una fitta rete di intrighi internazionali che comprende gruppi armati, società finanziarie e Servizi segreti.

“L’enigma del desiderio” si distingue per una narrazione costruita su elementi realistici, ispirati a report giornalistici internazionali e studi strategici della Difesa, e per l’attenzione ai grandi temi dell’attualità geopolitica.

Un piano tanto geniale quanto rischioso, insieme a una travolgente passione d’amore, accompagna il lettore in un crescendo di tensione che culmina nel ritorno a New York, città simbolo delle contraddizioni della modernità.

L’evento rientra nel percorso culturale promosso dall’Associazione Marco De Paola Cuori in Azione & Friends, nata da un progetto di Confdistribuzione, con l’obiettivo di valorizzare la cultura come strumento di dialogo, impegno sociale e partecipazione attiva.

La presentazione del libro rappresenta un’occasione di incontro e confronto aperta al pubblico, all’insegna della letteratura e dell’attualità.