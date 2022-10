A Franco Pepe sarà consegnato dall’on. Marco Cerreto il premio 2022 di Italiani controVento.

Caiazzo (CE) – Tra le iniziative dell’Associazione Culturale Artistica Eventi2000, segnaliamo una delle più recenti e dalla formula più innovativa: l’istituzione del Premio Nazionale “Italiani controVento”, giunto alla II edizione.

L’idea nasce dal desiderio di ringraziare i tanti italiani che, pur nelle attuali avversità, decidono di non demordere e di portare avanti le loro lodevoli iniziative, anche contro le mode del momento e nonostante i numerosi venti nemici dovuti alla nostra nefasta epoca.

A sollecitare la nascita del premio è stato un omaggio fatto a Merolla dalla Società CLZI-Collezioni Istituzionali. Il Direttore Commerciale Alessandro Martillotti, insieme al suo Team, realizza da sempre preziosi manufatti, come il premio che verrà consegnato: l’esemplare del riconio celebrativo delle 500 Lire Bandiere Controvento recanti la raffigurazione delle Caravelle.

L’ideatore Maurizio Merolla e Alessandro Martillotti hanno deciso di assegnare il nuovo Premio a Franco Pepe e al suo prestigioso ristorante Pepe in Grani in Caiazzo (Caserta). Pepe può essere definito – a ragion veduta – Maestro Chef e autentico ‘artigiano della pizza’, per la sua abilità (riconosciuta a livello internazionale) di onorare la tradizione della celebre pietanza napoletana, pur in un’ottica di creativa sperimentazione su impasti e cotture, di valorizzazione e scelta accurata degli ingredienti del suo territorio rigorosamente selezionati dagli esclusivi produttori agricoli presenti nell’alto Casertano. Si tratta, dunque, di un sincero tributo alla sua arte culinaria e alla sua straordinaria ascesa nel panorama internazionale per i riconosciuti meriti anche in veste di imprenditore, costantemente presente e radicato nei suoi profondi valori di figlio devoto della propria terra d’origine, e Ambasciatore d’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

La cerimonia di conferimento del Premio “ITALIANI CONTROVENTO 2022” al Maestro Franco Pepe avrà luogo il giorno giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 17.00 presso gli stessi locali della Famosa Pizzeria Pepe In Grani, sita in Caiazzo (CE), vicolo S. Giovanni Battista n. 3. A premiare Franco Pepe l’on. Marco Cerreto, deputato della Repubblica che ha dichiarato: ” E’ un piacere immenso per me essere chiamato a conferire l’ ambito premio Italiani controVento allo chef Franco Pepe. Lui rappresenta non soltanto un’ eccellenza ormai riconosciuta a livello mondiale, ma, grazie alla sua maestria ha contribuito in modo sostanziale a raccontare un territorio meraviglioso come quello di Caiazzo e del basso Volturno spesso dimenticato e mai valorizzato a dovere . La cosa più bella per me quale casertano è ascoltare i commenti dei tanti amici che da fuori regione vengono a gustare le opere d’arte che con somma maestria vengono preparate da Franco Pepe e rimangono poi affascinate dalla bellezza dei nostri Borghi, del nostro Volturno e dei nostri prodotti tipici divenendone ambasciatori consapevoli .”

Il Premio ha ricevuto il Patrocinio morale del Comune di Napoli, della Regione Campania-Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo, e dell’Associazione Nazionale 50&Più.

Il momento della consegna sarà immortalato dagli addetti all’ufficio stampa di Eventi2000.

Presenti Maurizio Merolla, Alessandro Martillotti e Flavia Chiarolanza, responsabile per la Comunicazione Associazione Eventi2000.

