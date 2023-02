A fuoco barche PARCHEGGIATE IN UN CAPANNONE ADIBITO A DEPOSITO

Fiamme in un deposito a Piedimonte di Sessa Aurunca. E’ stata una notte da film horror per il proprietario di un capannone adibito a deposito di barche e motori ma anche di alcuni proprietari delle cae vicine. E’ accaduto alcuni giorni fa nella frazione di Sessa Aurunca con i vigili del fuoco di Mondragone che sono stati costretti a fare dei veri e propri straordinari per arginare le fiamme e per mettere in sicurezza tutta la zona. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che adesso, insieme ai pompieri, dovranno capire le origini de rogo. Al momento la pista dolosa non sembra essere stata esclusa dagli inquirenti, che mantengono il più stretto riserbo.