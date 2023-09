A fuoco capannone. Disagi per i residenti

Pastorano- Dalle ore 18:30 di ieri i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda che effettua il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, sita in località Torre Lupara nel comune di Pastorano. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme sul posto stanno lavorando tre squadre: una proveniente dalla sede centrale del Comando, una proveniente dal distaccamento di Marcianise ed una proveniente dal distaccamento di Teano. Sul posto sono intervenute in supporto alle squadre anche sei autobotti: due dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa, una dal distaccamento di Mondragone, un’autobotte dal Comando di Napoli ed un’autobotte dal Comando di Salerno; inoltre sul posto sta operando anche un’autoscala del Comando di Caserta per lo spegnimento dell’incendio dall’alto.