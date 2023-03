A fuoco fabbrica di biciclette. I vigili del fuoco lavorano da ore per domare l’incendio

Caserta 26 Marzo 2023

Dalle 18:30 di questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda sita in località Tavernette nella zona industriale del comune di Marcianise che produce biciclette elettriche. Una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla città di Napoli, ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme che minacciano gli altri capannanoni adiacenti sul posto stanno lavorando tre squadre: una proveniente dal distaccamento di Aversa, una proveniente dal distaccamento di Marcianise e una proveniente dal Comando di Napoli. Sul posto sono intervenuti in supporto anche un’autobotte dal distaccamento di Aversa e un’autobotte con un’autoscala dalla sede centrale del Comando. L’intervento è ancora in atto.