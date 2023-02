A fuoco piccola ditta a San Felice a Cancello

Sarebbe stato un corto circuito ad originare l’incendio in un’azienda agricola a San Felice a Cancello. Le fiamme hanno danneggiato una serra, in cui c’era anche della legna. Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti i vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere il rogo, con danni contenuti per l’imprenditore. Considerando il vento le fiamme avrebbero potuto provocare danni ben più gravi, invece il principio d’incendio è stato subito fermato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Maddaloni per le indagini del caso, anche se da una prima disamina si propende per un’origine accidentale