A fuoco un autobus. Il secondo in pochi giorni

Comunicato stampa

Villa Literno. Questo pomeriggio verso le ore 17:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa, assistita anche da un’autobotte proveniente sempre dallo stesso distaccamento, è intervenuta nel comune di Villa Literno in via delle Dune per un incendio che ha interessato un Autobus. L ‘incendio ha interessato il veicolo mentre era in servizio urbano con a bordo, oltre al conducente, anche vari passeggeri. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’autobus completamente avvolto dalle fiamme generando una colonna di fumo denso che ha creato non pochi disagi alla circolazione ed alla popolazione residente. Il veicolo è stato subito spento dai Vigili del fuoco e messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.