A fuoco un negozio di parrucchiere

Pubblicità elettorale

San Nicola la strada – Nella tarda serata di ieri, verso le ore 23:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Fratelli Cairoli , nel comune di San Nicola la Strada, allertati da alcuni residenti che vedevano uscire fumo da un negozio di parrucchiere ed estetica. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, scoppiato per cause accidentali, che ha intetesdato parte del negozio, con il fumo nero e denso che ha invaso l’intera area circostante. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Al termine delle operazioni di spegnimento l’intera zona è stata messa in sicurezza.