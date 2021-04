A luglio torna il rally del Matese

Nel prossimo mese di luglio torna o dovrebbe ritornare il rally del Matese nella provincia di Caserta.

Nella scorsa annata vi è stata un’edizione virtuale, ora si ritorna alle tornanti vere, al piede che spinge, all’adrenalina che sale. Per l’edizione 2021, infatti, si ritorna su strada. Il semaforo verde dell’8° Rally del Matese – 6° Rally del Medio Volturno si riaccenderà il 10 e l’11 luglio.

In queste ore si lavora alacremente ai dettagli più importanti e cioè alla definizione del programma di gara e ai percorsi. Programma che prevede verifiche tecniche ed accrediti dei team per la giornata del 10 luglio e prove speciali per l’11 luglio