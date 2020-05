A Maddaloni fioccano le segnalazioni dei cittadini: la fotogallery

Ormai la città è divisa in 2 categorie: chi rispetta le regole e chi proprio non le conosce; chi continua a mantenere un comportamento responsabile e gli irresponsabili incoscienti . Non a tutti forse è chiaro, e a vale la pena ribadirlo che fase 2 non significa andare in giro senza meta, uscire senza scopo e fermarsi a chiacchierare ad ogni angolo di strada. Fase 2 vuol dire obbligo di mascherina, uscire solo per il lavoro e per lo stretto necessario.

Nonostante i controlli della Polizia che gira con le sue pattuglie e le multe elevate, ieri circa 130 secondo i dati, molti continuano incuranti a fare i loro comodi.

Inutile sottolineare che per molti la mascherina è un optional o completa il look rigorosamente al collo o sotto il mento

Dalla piazza a Trivio San Giovanni, da via Roma a via Napoli le strade sono affollate come non mai. E chi rispetta le regole e sta pagando a caro prezzo anche dal punto di vista economico questa situazione si irrita non poco. Perché così si mandano a mare 2 mesi di sacrifici e si ritarda il ritorno alla cosiddetta normalità .