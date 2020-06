A Maddaloni i Lions raccolgono occhiali usati

Sin dalla sua costituzione, 16 anni fa, il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha “stupito” per gli importanti risultati raggiunti. Risultati dovuti all’incessante lavoro delle molte persone volontarie che hanno sacrificato il proprio tempo per aiutarci e per aiutare coloro che sono nel bisogno.

Grazie a chi, in Italia e in Europa, ha raccolto gli occhiali e a chi li ha donati. L’entusiasmo, accompagnato da vera amicizia, non è mai mancato e ha creato un eccezionale gruppo di lavoro che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo.